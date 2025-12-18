Familienzuwachs bei Antilopen in Schönbrunn: Kirk-Dikdik-Baby geboren

Der Wiener Tiergarten Schönbrunn freut sich über Nachwuchs bei den kleinsten Antilopen Afrikas: Am Dienstag ist in Wien ein Kirk-Dikdik zur Welt gekommen. Damit gibt es derzeit gleich zwei Jungtiere bei den Antilopen, die ausgewachsen gerade einmal die Größe eines Feldhasen erreichen.

Die Jungtiere sind auch über die Weihnachtsfeiertage zu sehen, Besucher brauchen aber wohl etwas Geduld, denn der Nachwuchs liegt in den ersten Wochen normalerweise versteckt im Gras.

Vor Feinden versteckt "Kirk-Dikdiks sind sogenannte Ableger", erläuterte dazu Tiergartendirektor Stephan Hering-Hagenbeck. Die Jungtiere würden vor Fressfeinden versteckt von der Mutter regelmäßig zum Säugen aufgesucht. "Sie folgen aber den Elterntieren auch jetzt schon immer wieder durch die Anlage", sagte der Tiergartendirektor. Lange wurde in Schönbrunn übrigens daran gearbeitet, geeignete Zuchttiere zusammenzustellen. "Unsere Gruppe besteht nun aus zwei Weibchen und einem Männchen. Alle drei harmonieren sehr gut miteinander und so konnten wir uns vor einem Jahr über unseren allerersten Nachwuchs freuen", erläuterte Kurator Folko Balfanz.

Das Jungtier kam am Dienstag zur Welt.