Tigerweibchen im Tiergarten Schönbrunn mit 17 Jahren gestorben

Ein 17 Jahre altes Tigerweibchen im Tiergarten Schönbrunn ist aus Tierschutzgründen eingeschläfert worden, wie der Zoo am Donnerstag auf Instagram bekannt gab. Durch das hohe Alter hatten sich bei der sibirischen Tigerin eine Hinterhandschwäche, bedingt durch Arthrosen, sowie eine Niereninsuffizienz entwickelt. In den vergangenen Tagen verweigerte die Tigerin schließlich die Futteraufnahme, hieß es weiter.