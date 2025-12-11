Hietzing

Tigerweibchen im Tiergarten Schönbrunn mit 17 Jahren gestorben

Das Raubtier musste aus Tierschutzgründen eingeschläfert werden.
11.12.25, 12:18
Ein 17 Jahre altes Tigerweibchen im Tiergarten Schönbrunn ist aus Tierschutzgründen eingeschläfert worden, wie der Zoo am Donnerstag auf Instagram bekannt gab. Durch das hohe Alter hatten sich bei der sibirischen Tigerin eine Hinterhandschwäche, bedingt durch Arthrosen, sowie eine Niereninsuffizienz entwickelt. In den vergangenen Tagen verweigerte die Tigerin schließlich die Futteraufnahme, hieß es weiter.

Hohes Alter

Das Tier war am 24. Juni 2008 im Tiergarten zur Welt gekommen und habe für eine sibirische Tigerin ein beeindruckendes Alter erreicht - zuletzt sei es lange medizinisch begleitet worden. Es habe sich um eine "großartige Botschafterin für ihre in der Wildbahn stark gefährdeten Artgenossen" gehandelt, schrieb der Zoo.

