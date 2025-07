Missachtung von einstweiliger Verfügung: Gleich zwei Fälle in Wien

Diesen Sonntag ist es zu gleich zwei Verstößen gegen einstweilige Verfügungen gekommen. Bei beiden Fällen, im Prater und in Meidling, handelte es sich um ehemalige Partner.

Der erste Fall ereignete sich gegen 14 Uhr in einer Wohnung in Wien-Meidling: Ein 20-jähriger Trans-Mann suchte seine 26-jährige Ex-Lebensgefährtin trotz einstweiliger Verfügung in ihrer Wohnung auf.