Einheitsgewerbe: Nun ruft Uber die Kunden zur Unterstützung auf

Gegen Uber

Gleichzeitig erhält auch eine andere Petition derzeit wieder viele neue Stimmen, die vor einem Jahr gestartet wurde und das genaue Gegenteil verfolgt. Nämlich den kompletten Rückzug von Uber. Die Petition mit dem Titel "Uber Go Home" möchte aufzeigen, wie gefährlich Uber ist: Uber Black bzw. X oder Van gefährde die Taxibranche, Uber Eats die ansässigen Lieferfirmen, Uber Freights biete Transportdienste an und Uber Roboter Autos möchte, wie der Name schon sagte, autonomes Fahren anbieten.

Diese Petition hatte Dienstagvormittag mehr als 9.500 Unterschriften.

Info

Zur Petition für Uber geht es hier.

Zur Petition gegen Uber geht es hier.