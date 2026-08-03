Neue Säure-Einbrüche in Wien: Täter stehlen Pistole und Revolver

Die Serie an Einbrüchen mittels Salpetersäure in Wien setzt sich weiter fort: Wie die Landespolizeidirektion berichtete, ereigneten sich im Zeitraum zwischen vergangenem Donnerstag und Sonntag zwei weitere Fälle in einem Mehrparteienhaus in Donaustadt. Dabei wurde ein Tresor in einem Mehrparteienhaus aufgebrochen und daraus eine Pistole, ein Revolver sowie Munition gestohlen. Im anderen Fall blieb es beim Versuch.

„Die Tür wurde nicht geöffnet“, sagte ein Sprecher. Bei den beiden Faustfeuerwaffen handle es sich um registrierte Waffen, hieß es weiter von der Polizei. Wieso der zweite Einbruch scheiterte, ist nicht klar. Es seien jedenfalls Beschädigungen an der Wohnungstür festgestellt worden, hieß es. Zu einer Öffnung der Tür sei es nicht gekommen.

Ermittlungen zur Serie seit Februar

Bereits zwischen Februar und April dieses Jahres hatten sich acht gleich gelagerte Fälle in den Bezirken Landstraße, Wieden, Favoriten und Meidling ereignet. Im Juni wurden zwei weitere Säure-Einbrüche in Margareten und Döbling angezeigt. Zuletzt kam es im Zeitraum vom 17. bis 22. Juli 2026 in Favoriten zu fünf weiteren Fällen, bei denen die Täter auf die gleiche Weise vorgegangen sein dürften. Die Ermittler des Landeskriminalamts vermuten eine Täterschaft hinter der Serie.

Die Polizei ersuchte um besondere Aufmerksamkeit und warnte die Bevölkerung: „Sollten Sie an dem Schloss Ihrer Eingangstüre Beschädigungen sowie eine Flüssigkeit vorfinden, vermeiden Sie unbedingt den Kontakt mit der Flüssigkeit“, hieß es in einer Aussendung. Es könne sich hierbei um Salpetersäure handeln, die auf Haut, Atemwege und Schleimhäute eine ätzende Wirkung hat. Sollte es bereits zu einem unbeabsichtigten Kontakt mit der Flüssigkeit kommen, soll man die betroffene Stelle sofort mit klarem Wasser neutralisieren. Zudem solle keine Seife oder sonstige Zusätze verwendet werden.