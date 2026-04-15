Einbruch in Wiener Juwelier: Täter erbeuten Schmuck im sechsstelligen Wert

In der Nacht auf Dienstag wurde ein Juweliergeschäft in der Wiener Innenstadt Ziel eines Einbruchs. Unbekannte Täter verschafften sich Zugang zum Geschäft, indem sie eine Ziegelmauer im Bereich des Kellerabgangs des Mehrparteienhauses durchbrachen. Der Vorfall ereignete sich zwischen Montagabend, 23.55 Uhr, und Dienstagmorgen, 9.00 Uhr.

Schmuck im sechsstelligen Wert entwendet Die Inhaberin des Juweliergeschäfts entdeckte den Einbruch am Dienstagmorgen und alarmierte umgehend die Polizei. Nach ersten Erkenntnissen wurde sämtlicher Schmuck, der sich nicht in einem Safe befand, gestohlen. Der entstandene Schaden wird von den Behörden im unteren sechsstelligen Eurobereich beziffert.