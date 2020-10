Ein Herbstspaziergang in der Lobau

Gerade an Herbst- und Wintertagen sind ausgedehnte Spaziergänge in der Lobau ein lohnenswertes Freizeitvergnügen. Mit rund 2.300 Hektar ist sie Wiens Anteil am Nationalpark Donauauen.

Direkt am Eingang zur Lobau führt das Nationalparkhaus in die Welt der Donau-Auen. Neben diversem Info-Material gibt es hier auch regelmäßige Veranstaltungen. Die nächste findet am 3. November (18.30 Uhr) statt. Bei dem Forschungsabend wird der Frage nachgegangen, wie es Städte schaffen können, die hohe Lebensqualität und den stetig wachsenden Bedarf an Wohn-, Wirtschafts- und Erholungsraum mit nachhaltig-produktiver Landwirtschaft und dem Schutz von Klima und Natur in Einklang zu bringen. Nähere Infos gibt es hier.

Das Nationalparkhaus hat in den Wintermonaten spezielle Öffnugnszeiten: