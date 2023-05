Ein Fahrdienstleiter krank - und schon fällt die S-Bahn in Wien aus

Weil ein Fahrdienstleiter erkrankte, ist es am Montag zu einem S-Bahn-Ausfall in Wien gekommen. Betroffen war die S80 zwischen Wien Meidling und Wien Hütteldorf, der Fahrbetrieb wurde aus Sicherheitsgründen um 8.30 Uhr eingestellt und soll bis voraussichtlich 19.30 Uhr unterbrochen bleiben, so die Information der ÖBB.

Fahrgästen wurde empfohlen, auf die Wiener Linien umzusteigen, ÖBB-Tickets werden anerkannt.

