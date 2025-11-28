Zentralfriedhof in Simmering: Wie Wiens Nekropole entstand

Über zweieinhalb Quadratkilometer erstreckt sich das Areal des Wiener Zentralfriedhofs und ist damit die zweitgrößte letzte Ruhestätte im europäischen Vergleich. Mit seiner „Einwohnerzahl“ von rund drei Millionen Toten soll er sogar zahlenmäßig der zweitgrößte Friedhof weltweit sein – hinter dem Friedhof Wadi as-Salam im Irak, der übrigens über 1.400 Jahre alt ist. Doch wie ist die Wiener „Nekropole“ überhaupt entstanden?

Im 19. Jahrhundert wuchs Wien – und mit der steigenden Bevölkerungszahl auch die Herausforderungen. So zählte die Stadt beim Abriss der Stadtmauern im Jahr 1897 fast 700.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Die rasche Urbanisierung wirkte sich nicht nur auf den Wohnraum aus, sondern auch auf die Frage der letzten Ruhestätte. Die Kapazitäten der fünf sogenannten Kommunalfriedhöfe, der St. Marxer Friedhof, der Währinger Friedhof, der Hundsturmer Friedhof, der Schmelzer Friedhof und der Matzleinsdorfer Friedhof, waren Mitte des 19. Jahrhunderts ausgelastet, wie die Österreichische Nationalbibliothek in einem Beitrag zum Friedhofsjubiläum schrieb. Wohin also mit den Verstorbenen, fragte sich die Gemeindepolitik. Am 24. November 1863 – also vor 162 Jahren – wurde im Gemeinderat die Anlage eines Friedhofs beschlossen.