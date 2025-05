E-Bike-Unfall in Donaustadt: Rotlicht missachtet?

Bei einem Verkehrsunfall in Wien-Donaustadt wurde gestern Morgen eine 25-jährige E-Bike-Fahrerin leicht verletzt. Der Vorfall ereignete sich am 22. Mai gegen 8:30 Uhr an der Kreuzung Neuhaufenstraße mit der Kaisermühlenstraße. Laut ersten Zeugenaussagen soll die Frau mit ihrem E-Bike bei Rotlicht über einen Schutzweg gefahren sein, als sie von einem PKW erfasst und zu Boden geschleudert wurde.