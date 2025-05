Nach Mordauftrag aus der Zelle: Was die Justiz jetzt plant

Das geht so weit, dass die verurteilten Bandenmitglieder ihre kriminellen Machenschaften auch in den Justizanstalten nicht einstellen, wie der aktuelle Fall eines 27-jährigen Serben zeigt. Der siebenfach vorbestrafte Häftling hatte in seiner Zelle in der Justizanstalt Stein-Krems gleich acht Mobiltelefone. Mit diesen gab er offenbar nicht nur – knapp gescheiterte – Morde in Auftrag, sondern plante eine spektakuläre Flucht, betätigte sich als Schlepper und versorgte seinen Block mit Kokain und sonstigen Drogen.

Von Handys im Häf’n und Koks im Kittchen

All das wirft die Frage auf, wie Handys und verbotene Substanzen in rauen Mengen ihren Weg in den streng überwachten Strafvollzug finden. Eine generelle Antwort darauf gibt es nicht, denn die Kriminellen sind kreativ. Wird ein Weg unterbunden, tut sich rasch ein neuer auf. Dabei reicht das Spektrum von „Oldschool“- bis zu „Hightech“-Methoden. So werden Suchtgift und Mobiltelefone nach wie vor einfach über Gefängnismauern geworfen und beim Hofgang aufgesammelt. Reagieren Justizanstalten mit hohen Fangnetzen, greifen die Helfer von außerhalb immer öfter zu Drohnen.