"Drogenhandel 4.0" via Darknet: Wiener Trio in Haft

Die Wiener Polizei hat Online-Drogenhändlern das Handwerk gelegt, drei Personen sitzen in Haft, zwei wurden auf freiem Fuß angezeigt. Haupttäter ist ein 24-jähriger Wiener, ebenso in U-Haft sitzen seine 19-jährige Ex- und die 22-jährige aktuelle Lebensgefährtin. Via Darknet bestellten sie Drogen, deponierten sie unter Containern und übermittelten ihren Abnehmern die dazugehörigen GPS-Daten.

Die Täter "legten ein sehr konspiratives Verhalten an den Tag", berichtete Oberst Gerhard Winkler, Leiter der Außenstelle Süd des Landeskriminalamtes Wien bei einem Pressegespräch am Mittwoch. Die Ermittler stellten Suchtmittel mit einem Wert von 350.000 Euro sicher. In diversen Depots der Tätergruppe fanden sie 16,5 Kilogram Metamphetamin, 1,5 Kilogramm MDMA und ein halbes Kilogramm Kokain mit einem Reinheitsgehalt von 95 Prozent, dazu kam über ein Kilogramm des Narkosemittels Ketamin.

Bei Paket-Abholung festgenommen

Seit eineinhalb Jahren sollen der Mann und seine Freundinnen via Darknet Drogen bestellt, in einem Wald nahe Mistelbach portioniert sowie unter Glas- oder Kleidungs-Containern in Wien versteckt und so an ihre Abnehmer gebracht haben. Geliefert wurden die synthetischen Suchtmittel an falsche Adressen. Bei der Abholung eines mehr als 14 Kilogramm schweren Amphetamin-Pakets in einer Postfiliale in Wien wurden der 24-jährige und seine Freundin Mitte September festgenommen.