Drogenfund in Wohnung: Polizei ursprünglich wegen Ruhestörung verständigt

Beamte des Stadtpolizeikommandos Simmering wurden am Donnerstagvormittag alarmiert, da sich eine Frau von dem Getrampel eines Nachbarn gestört fühlte. Als die Polizisten bei dem mutmaßlichen Lärmverursacher in der Dommesgasse klopften, öffnete ihnen ein 35-jähriger Mann.

Sofort bemerkten die einschreitenden Beamten einen starken Geruch - vermutlich Cannabis. Der Tatverdächtige stritt zunächst ab, Suchtmittel in der Wohnung zu verwahren, übergab in weiterer Folge aber ca. 50 Gramm Cannabiskraut an die Beamten.

Das Suchtmittel wurde sichergestellt, der 35-Jährige wurde gemäß dem Suchtmittelgesetz angezeigt.

