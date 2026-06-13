Drittbüro von WKW-Chef Walter Ruck um 660.000 Euro umgebaut

Walter Ruck ist erneut in den Schlagzeilen. Anfang des Jahres ist der Wiener Wirtschaftskammerpräsident aufgrund des Vorwurfs des Postenschachers – der KURIER hat berichtet – massiv unter Druck geraten. Im Mai gelang ihm die Trendwende, mit 99,18 Prozent der Stimmen wurde er als Obmann des ÖVP-Wirtschaftsbunds wiedergewählt. Nur knapp einen Monat später stehen nun neue Vorwürfe ins Haus – oder besser gesagt ins Schloss. Konkret ins Schloss Hernstein (Bezirk Baden) in Niederösterreich.

Immer wieder stand das Schloss, das seit den 1960er-Jahren der WKW gehört und heute als Hotel geführt wird, in der Kritik. Unter anderem deshalb, weil Walter Ruck auf dem Anwesen – genauer gesagt im denkmalgeschützten Pförtnerhäuschen – sein Drittbüro untergebracht hat.