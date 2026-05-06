Schadstoffaustritt in Wiener Firma: Drei Mitarbeiterinnen verletzt

Drei Mitarbeiterinnen wurden dabei leicht verletzt , teilte die Wiener Berufsrettung mit. Eine Frau zeigte leichte Vergiftungssymptome und verspürte Schwindel und Übelkeit . Zwei Kolleginnen hatten eine leichte Reizung.

In einer Firma in Wien-Ottakring ist es am Mittwochnachmittag zu einem Schadstoffaustritt gekommen. Eine Flüssigkeit wurde freigesetzt , die im Betrieb für die Produktion verwendet wird, sagte die Wiener Berufsfeuerwehr der APA.

Alle drei Frauen sind in Kliniken gebracht worden. Im Einsatz waren sowohl die Berufsrettung als auch der Samariterbund. Die Einsatzkräfte alarmierten nach dem Notruf bei ihnen gegen 15.30 Uhr auch die Feuerwehr. Diese belüftete den betroffenen Bereich und war mit dem Binden der ausgetretenen Flüssigkeit beschäftigt, wie Sprecher Lukas Schauer sagte.

Pharmafirma

Der Bereich um das Unternehmen - dabei soll es sich um eine Pharmafirma in der Effingergasse handeln - war für die Zeit der Arbeiten gesperrt. Gefahr für Anrainer und Anrainerinnen bestand laut Feuerwehr nicht. Um welche Flüssigkeit es sich gehandelt hat und wie es zu dem Schadstoffaustritt kam, war zunächst noch nicht klar.