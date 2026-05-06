Altbauten in Wien kontrolliert: Fast 2.000 Mängel

7.256 Haustüren in 13 Bezirken hat die Gruppe Sofortmaßnahmen in den vergangenen drei Jahren geöffnet. Dahinter verbargen sich Altbau-Wohnhäuser, die im Rahmen von 68 Schwerpunktaktionen in Zusammenarbeit mit der Baupolizei (MA 37) und dem Stadtservice kontrolliert wurden. Nun sollen diese Kontrollen auf zwei weitere Bezirke ausgeweitet werden – auf Penzing und Währing. „Besitzer von Zinshäusern haben Verpflichtungen, die meisten halten sich auch daran“, sagt Wohnbaustadträtin Elke Hanel-Torsch (SPÖ). Es gebe aber auch Häuser, die in nicht so gutem Zustand seien. Das habe sich unter anderem bei den von der Stadt durchgeführten Kontrollen gezeigt. Dabei seien bisher insgesamt 1.940 Mängel beanstandet worden – in einigen Häusern gleich mehrere.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Anna Perazzolo Wohnbaustadträtin Elke Hanel-Torsch (SPÖ) hat die Gruppe Sofortmaßnahmen bei einer ihrer Kontrollen begleitet.

Der Großteil, nämlich 56 Prozent der Beanstandungen, war feuerpolizeilicher Natur. Etwa fehlende Brandschutzmaßnahmen. Danach folgten bauliche Unzulänglichkeiten. 39 Prozent der Mängel entfielen darauf. Dazu zählen zum Beispiel desolate Stiegenhäuser oder -geländer. Den kleinsten Teil stellten sanitäre Beanstandungen dar. Haus für Haus Meist habe es sich um vergleichsweise kleine Vergehen gehandelt, sagt Walter Hillerer, der Leiter der Gruppe Sofortmaßnahmen. Etwa um Mobiliar oder Sperrmüll, das im Gang abgestellt wurde. Oft könne man hier zu einer Lösung kommen, indem man die Besitzer bitte, die Gegenstände wegzuräumen, so Hillerer. Überprüft werden die Häuser stichprobenartig, aber auch nach Einlangen von Hinweisen, heißt es vonseiten der Gruppe Sofortmaßnahmen. „Die Teams gehen in den Grätzln Haus für Haus vor“, sagt Hillerer. „Auffälligkeiten werden dokumentiert und an die zuständigen Stellen zur weiteren Bearbeitung übermittelt.“ Nur in absoluten Notfällen werde sofort gehandelt.