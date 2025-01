Drei Verletzte bei schwerem Verkehrsunfall auf Wiener Höhenstraße

Drei Personen haben sich bei einem Verkehrsunfall in Wien-Döbling zum Teil schwer verletzt. In der Nacht auf Freitag kam das Auto auf der Höhenstraße von der Fahrbahn ab und landete in einer Böschung, wie die Wiener Berufsrettung mitteilte. Die Verunglückten mussten noch an Ort und Stelle notfallmedizinisch versorgt und in Kliniken gebracht werden.