Drei Verletzte bei Autounfall auf der Mariahilfer Straße

Bei einem Verkehrsunfall in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus sind am Samstag drei Personen verletzt worden. Ein 29-jähriger Pkw-Lenker stieß laut Landespolizeidirektion um 18.45 Uhr in der Winckelmannstraße in das Auto eines 69-Jährigen, als er vorschriftswidrig in die Mariahilfer Straße abbog.

Die 54 Jahre alte Beifahrerin des 29-Jährigen musste von der Berufsfeuerwehr mit technischem Gerät aus dem stark beschädigten Pkw geborgen werden. Die drei Verletzten wurden hospitalisiert.