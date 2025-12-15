Drei Verdächtige nach Überfällen auf zwei Wiener Tankstellen gesucht

Die Wiener Polizei fahndet nach insgesamt drei Männern, die jeweils im Verdacht stehen, am Sonntag eine Tankstelle überfallen zu haben. Im Bezirk Meidling handelt es sich dabei um ein Duo im Alter zwischen 15 und 20 Jahren , das mit Bargeld in bisher unbekannter Höhe flüchten konnte. In Favoriten überfiel ein Einzeltäter eine andere Tankstelle. Er wurde jedoch von den zwei anwesenden Tankwarten vertrieben.

Zuvor war der Täter mit einer abgebrochenen Glasflasche in der Hand in die Geschäftsräumlichkeiten gegangen und forderte in englischer Sprache Geld. Die zwei Tankwarte im Alter von 46 und 56 Jahren drängten den Mann jedoch mithilfe eines eingeklappten Korbs und eines Hockers wieder aus dem Geschäft. Der reagierte auf diese Aktion mit Flucht in Richtung Verteilerkreis, eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg.

Kapuze, aber keine Maske

Laut Polizeisprecher Markus Dittrich hatte der Unbekannte bei der Tat eine Kapuze über seinen Kopf gezogen, sein Gesicht war jedoch unmaskiert. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, hat die Ermittlungen übernommen. Sachdienliche Hinweise - auch anonym - werden unter der Telefonnummer 01/31310 DW 57800 entgegengenommen.