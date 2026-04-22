Drei Brände in der Wiener Innenstadt binnen weniger Stunden

Weit mussten die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Wien am Mittwoch nicht zum Einsatzort fahren, denn alle drei Brände die binnen weniger Stunden zu löschen waren, befanden sich in der Wiener Innenstadt - nicht weit entfernt von der Zentrale der Feuerwehr am Hof.

Zuerst wurden die Einsatzkräfte zu einer Starbucks-Filiale gerufen. Dort hatte vermutlich ein Gerät, das zu stark gedampft hat, den Feuermelder ausgelöst. Kurze Zeit später wurde die Berufsfeuerwehr dann zu Marionnaud am Graben gerufen. Ein Plastikgeschirr, das auf einen heißen Herd gestellt worden sein dürfte, begann zu rauchen. Um 14.30 Uhr dann der nächste Einsatz: In der Lichtensteinstraße war in einem Lokal Feuer ausgebrochen, die genaue Ursache ist noch unklar.