Faber-Abgang fix: Erzbischof bestätigt Pensionierung des Dompfarrers

Es war die Firmung, die Dompfarrer Toni Faber und Erzbischof Josef Grünwidl nach fast 40 Jahren wieder gemeinsam in den Stephansdom gebracht hat.

Am 29. Juni 1988 wurden sie am gleichen Tag vom damaligen Kardinal Franz König zum Priester geweiht. Heute hat Erzbischof Grünwidl vor der Firmung bestätigt: "Toni Faber hat meinem Wunsch entsprochen, dass ich nach seinem 30-jährigen Jubiläum als Dompfarrer mir Gedanken über einen neuen Dompfarrer machen kann."

Denn man sei "in guten Gesprächen" übereingekommen, dass Toni Faber im Juli 2027, nach Erreichen des 65. Geburtstages, diesen so wichtigen Posten für die Erzdiözese Wien freimachen werde.

"Mehrere Gründe, um über Abgang nachzudenken"

Es habe mehrere Gründe gegeben, über einen Wechsel in der Dompfarre nachzudenken, wollte sich Grünwidl nicht auf Diskussionen zu Fabers Lebenswandel und mancher Kritik daran einlassen. Vielmehr sei es Usus, sich mit Erreichen des 65. Lebensjahres an den Vorgesetzten mit Gesprächen über die Zukunft zu wenden. Was hiermit erfolgt sei.