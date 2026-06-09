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Disney-Zauber: „Die Schöne und das Biest“ feiert Wien-Comeback

Die Vereinigten Bühnen Wien bringen ab Herbst 2026 Disneys Erfolgsmusical „Die Schöne und das Biest“ zurück ins Raimund Theater.
Johannes Marksteiner
09.06.2026, 17:00

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KURIER TV war bei der Cast- und Stückpräsentation von Disneys „Die Schöne und das Biest“ im Raimund Theater dabei. Ab 25. September kehrt das weltweit erfolgreiche Broadwaymusical in einer Neuinszenierung von Regisseur Matt West nach Wien zurück. Mit Musik von Alan Menken und neuen visuellen Akzenten erzählt die Produktion die zeitlose Geschichte von Belle und dem verwunschenen Prinzen – ein Märchen über Mut, innere Schönheit und die Kraft der Liebe.
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