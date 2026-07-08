Der Andrang vor dem temporären Beauty-Pop-up der französischen Luxusmarke Dior am Hohen Markt in der Wiener Innenstadt ist riesig. Meterlange Warteschlangen bilden sich vor dem rosafarbenen Häuschen, das ganz im charakteristischen Dior-Stil gestaltet wurde. Was können sich Besucherinnen und Besucher von der Promotion erwarten?

Hoher Andrang beim Dior-Pop-up in Wien Eine pompöse Masche ziert den Eingangsbereich des Pop-ups in bester Innenstadtlage. In den sozialen Netzwerken hat sich die Aktion längst herumgesprochen: Dutzende Videos fluten Instagram und TikTok. Im Mittelpunkt des Beauty-Events stehen die neuen Dior-Addict-Produkte. Neben Produktpräsentationen und Testmöglichkeiten warten auch kleine Goodies wie Schlüsselanhänger, Mini-Lippenstifte und weitere Beauty-Samples auf die Gäste.

Gratis Dior-Goodies wie Mini-Lippenstifte Um eines der begehrten Mitbringsel zu ergattern, dürfen Besucherinnen und Besucher einmal am – natürlich ebenfalls bonbonrosafarbenen – Kapselautomaten drehen. Darin verbergen sich Plastikkugeln, die mit kleinen Überraschungen gefüllt sind. Bei dem Besucherandrang stellt sich allerdings die Frage, wie lange der Vorrat an Goodies noch reicht.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Privat Lange Wartezeiten: Der Andrang bei dem Pop-up-Event von Dior am Hohen Markt ist groß.

Zudem muss man schnell sein, denn der Pop-up-Store macht nur noch heute Station in Wien. Ansonsten können nach Lust und Laune Parfums und aktuelle Beauty-Neuheiten vor Ort getestet werden. Darüber hinaus bietet die aufwendig inszenierte Kulisse zahlreiche Fotospots.