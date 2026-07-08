Gratis Geschenke von Dior: Alle Infos zum Beauty-Pop-up am Hohen Markt
Der Andrang vor dem temporären Beauty-Pop-up der französischen Luxusmarke Dior am Hohen Markt in der Wiener Innenstadt ist riesig. Meterlange Warteschlangen bilden sich vor dem rosafarbenen Häuschen, das ganz im charakteristischen Dior-Stil gestaltet wurde.
Was können sich Besucherinnen und Besucher von der Promotion erwarten?
Hoher Andrang beim Dior-Pop-up in Wien
Eine pompöse Masche ziert den Eingangsbereich des Pop-ups in bester Innenstadtlage. In den sozialen Netzwerken hat sich die Aktion längst herumgesprochen: Dutzende Videos fluten Instagram und TikTok. Im Mittelpunkt des Beauty-Events stehen die neuen Dior-Addict-Produkte. Neben Produktpräsentationen und Testmöglichkeiten warten auch kleine Goodies wie Schlüsselanhänger, Mini-Lippenstifte und weitere Beauty-Samples auf die Gäste.
Gratis Dior-Goodies wie Mini-Lippenstifte
Um eines der begehrten Mitbringsel zu ergattern, dürfen Besucherinnen und Besucher einmal am – natürlich ebenfalls bonbonrosafarbenen – Kapselautomaten drehen. Darin verbergen sich Plastikkugeln, die mit kleinen Überraschungen gefüllt sind. Bei dem Besucherandrang stellt sich allerdings die Frage, wie lange der Vorrat an Goodies noch reicht.
Zudem muss man schnell sein, denn der Pop-up-Store macht nur noch heute Station in Wien. Ansonsten können nach Lust und Laune Parfums und aktuelle Beauty-Neuheiten vor Ort getestet werden. Darüber hinaus bietet die aufwendig inszenierte Kulisse zahlreiche Fotospots.
Was? Dior Beauty-Pop-up mit Fotospots, Produkt-Präsentationen und Goodies
Wo? Hoher Markt, 1010 Wien
Wann?
- Dienstag, 7. Juli: 10 bis 19 Uhr
- Mittwoch, 8. Juli: 10 bis 18 Uhr
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