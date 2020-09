Diebesduo soll in Favoriten Autoscheiben eingeschlagen haben

Im Zuge einer Schwerpunktaktion der Einsatzgruppe zur Bekämpfung von Straßenkriminalität (EGS) wurden Beamte am Dienstagabend auf zwei Männer aufmerksam, die gerade dabei waren in der Gellertgasse in Wien-Favoriten die Seitenscheibe eines Fahrzeuges einzuschlagen, um eine Sporttasche zu entwenden.

Die Polizisten konnten die beiden Tatverdächtigen im Alter von 24 und 32 Jahren festnehmen. Dabei sollen sich die Männer heftig gewehrt haben, wodurch sie Schürfwunden erlitten.

Bei der Personendurchsuchung konnte Diebesgut sowie ein Hammer - vermutlich für Einbrüche - sichergestellt werden. Darüber hinaus wurde im Umfeld ein weiteres Fahrzeug mit eingeschlagener Seitenscheibe vorgefunden. Die Ermittlungen sind im Gange.

