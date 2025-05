Die Grätzelwirtin von Wien-Margareten

So beginnt das Mittagsgeschäft im Gasthaus Woracziczky in Wien-Margareten. Jambor aber ist schon sehr lange wach. In der Früh war sie, wie so oft, auf dem Leopoldsberg. „Ich brauch den Wald zum Pflanzen und Tiere schauen“, sagt sie. „Heute in der Früh hab’ ich einen Feuersalamander gesehen.“ Jetzt kann sie, vollgetankt mit frischer Luft und gut gelüfteter Seele, bis 23 Uhr Wirtin sein. Fehlstunden zu Öffnungszeiten: null. „Wenn offen ist, bin ich da“, sagt sie. „Ich habe keine Vertretung.“

Unaussprechlich und gut Marion Jambor entstammt altem Wiener-Gastro-Adel. Sie hat ab 1991 mit ihrem damaligen Lebenspartner Lukas Mraz das kurz zuvor gegründete Restaurant in der alles andere als gentrifizierten Brigittenau aufgebaut und danach den noblen Laden Palais Coburg mit Küchenchef Christian Petz gemanagt. Dann wollte sich ihr Lebensgefährte zu dieser Zeit gastronomisch selbstständig machen. In der Nachfolgebörse der Wirtschaftskammer fanden die beiden 2009, also vor mittlerweile 16 Jahren, ein ziemlich abgewohntes südamerikanisches Lokal namens Victor, aus dessen Leumund eine recht strenge Fahne wehte.

© Klaus Kamolz Die knusprig-flaumigen faschierten Laberl gibt es hier mit Bratkartoffelwürfeln und hausgemachter Cocktailsauce.



Jetzt ist die Lamperie in zartem Hellgrau gestrichen, das Ambiente hell und schnörkellos, die hölzerne Schankbudel ein antiquarisches Prunkstück. „Manchmal fragen mich Gäste, wer das alles designt hat. Dann muss ich immer laut lachen. Offenbar habe ich aber den Zeitgeist ganz gut getroffen. Weil heute freuen sich die Jungen und die Alten über die alten Sachen.“ Und wenn dann, wie während der Pandemie, ihr Sohn Lukas „Luki“ Mraz, der eine steile Kochkarriere hingelegt hat, aushilft und andere jugendkompatible Dinge über die Gasse verkauft, schadet das dem Generationenvertrag im Gasthaus Woracziczky auch nicht.

Da ist es kein Widerspruch, dass der Name des Gasthauses mit den vielen jungen Gästen einigermaßen geschichtsträchtig ist; und auch ähnlich unaussprechlich wie die legendären Aufstrichbrötler der Dynastie Trześniewski. Auf ihrer Homepage beschwichtigt Marion Jambor allerdings: „Sprich: Woraschitzky“ steht dort. Na bitte, halb so zungenbrecherisch wie befürchtet, so heißt in Wien bald einmal wer. Das Wort ist den Lokalgründern 2009 „einfach eingefallen“, erzählt Marion. So hieß ein altes polnisches Adelsgeschlecht, das in der Südsteiermark Weinbau betrieb. Heute holen namhafte steirische Weingüter wie Sabathi das Beste aus der Riede Graf Woracziczky bei Leutschach.

Im Detail Wo?

Spengergasse 52, 1050 Wien,

Tel.: 0 699/112 29 530, www.woracziczky.at. Wann?

Mo bis Fr

11.30 bis 14 Uhr und ab 18 bis ca. 23 Uhr. Was & wie viel?

Die Mittagsmenüs mit Suppe und Hauptgericht (überbackene Palatschinken, Bärlauch-Eiernockerl, geröstete Knödel mit Ei, gebackener Kabeljau) sind mit 9,50 Euro beinahe konkurrenzlos günstig. Die Abendkarte wechselt etwa alle vier Wochen. Es gibt vorweg Beef Tatar (15,50) oder marinierte Kalbszunge mit Kohlrabi und Radieschen (14,50), die Hauptgerichte kosten zwischen 14, 50 und 19,50 Euro. Nur Barzahlung möglich. Warum?

Wirtin Marion Jambor liefert die Erklärung: „Ein Gasthaus ist etwas, wo man sich reintraut. Auch allein.“

Ergänzung: man wird es dort nicht lange bleiben und eine angenehme Zeit verbringen.

Die nicht sehr umfangreiche, aber mit Bedacht erstellte Weinauswahl wird dem nicht im Weg stehen.

Bonus: ruhiger Schanigarten in einer Sackgasse.

Die soziale Ader Mittlerweile ist das Gasthaus bestens besucht, und Küchenchef Martin Buzernic, finalisiert einen Mittagsteller nach dem anderen – routiniert und in gleichbleibend hoher Qualität; er ist ja auch schon 15 Jahre lang hier, weil er einfach von sich aus so kocht, wie Marion Jambor es am liebsten hat: klassisch, frei von Firlefanz, aber voller Feingefühl für solide Hausmannskost. Zum Woraczicky’schen Kanon zählen Backhendl, Zwiebelrostbraten, Beef Tatar, vegetarisch gefüllte Paprika, der Referenzbeinschinken aus dem Haus Thum oder der cremige Schokoauflauf.