Die 1974 eröffnete Halle „Per-Albin-Hansson Ost“, im Volksmund auch „ PAHO “ genannt, ist eine von sechs Rundhallen in Wien und spielt seit Jahrzehnten eine zentrale Rolle für den Schul- und Vereinssport.

Am Mittwoch wurde im Beisein von Sportstadtrat Peter Hacker (SPÖ) die umfassend sanierte Sporthalle Favoriten in der Jura-Soyfer-Gasse 3 im 10. Bezirk feierlich eröffnet. Nach rund eineinhalb Jahren Bauzeit steht die traditionsreiche Sportstätte als moderne, nachhaltige und leistungsfähige Anlage wieder zur Verfügung.

„Schönster Turnsaal“

Mit der Generalsanierung wurde die Halle im zehnten Bezirk technisch, energetisch und funktional auf den neuesten Stand gebracht. Die Gesamtkosten des Projekts belaufen sich auf rund 10,4 Millionen Euro. Die Fertigstellung erfolgte im Jänner 2026, die Inbetriebnahme im Februar 2026.

Die Halle wird von der Sportmittelschule (SMS10) und der Musik- und Informatikschule Wendstattgasse ebenso genutzt wie von Vereinen und Verbänden. Das Sportangebot reicht von Volleyball, Handball, Basketball, Floorball und Fußball bis hin zu Gymnastik, Karate, Aikido und Judo.

SMS10-Direktor Markus Ratz zeigt sich mehr als nur zufrieden: „Die größte Sportmittelschule in Österreich freut sich sehr, den schönsten Turnsaal Österreichs benützen zu dürfen.“

Im Zuge der Sanierung erhielt die Halle eine neue Dachkonstruktion mit Lichtkuppeln, eine thermisch sanierte Gebäudehülle, neue Sportböden sowie vollständig erneuerte technische Anlagen. Eine Photovoltaikanlage mit 168 Modulen sorgt für eine nachhaltige Energieversorgung. Beheizt wird über Deckenstrahlplatten in Kombination mit Fernwärme.

Mit einer Raumhöhe von neun Metern und einem neuen Sportboden ist die Halle künftig auch für nationale Ballsportveranstaltungen geeignet. Sie ist dreifach teilbar und verfügt über eine Tribüne mit 410 Sitzplätzen, die bei der Eröffnung von Schülern und Schülerinnen der beiden benachbarten Schulen mit Leben erfüllt wurde. Ergänzt wird das Angebot durch eine Trainingsplattform mit vielfältigen Sportgeräten, einer Boulderwand sowie einem Bereich für Medienübertragungen.

Garderoben, Sanitärbereiche, Aufenthaltsräume und Schiedsrichterkabine wurden auch modernisiert.