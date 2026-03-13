Grüner Rasen auf Beton: Demo für Westbahnpark

„Die Ampel ist Rot, los gehts“, wird in eine Traube Menschen gerufen. Kurzum werden inmitten des Frühverkehrs einige Meter Rollrasen verlegt und der asphaltierte Zebrastreifen der Felberstraße vor der Schmelzbrücke von grünem Kunstgras bedeckt. Darauf platzieren sich Mitglieder der Grünen Rudolfsheim-Fünfhaus mit einem zehn Meter langen Banner, bis die Ampelphase wieder auf Rot umschlägt. Das Ziel der Protestaktion wird auf dem Transparent verraten: “Westbahnpark? Aber richtig.“ Befürchtet wird seitens der Demonstrierenden nämlich, dass auf dem Areal kein Park verwirklicht wird. „Während hinter verschlossenen Türen über die Zukunft des Westbahngeländes entschieden wird, droht die Idee eines echten Westbahnparks endgültig begraben zu werden“, kritisieren die Grünen.

Vermessung notwendig Das Westbahnareal im 15. Bezirk beschäftigt bekanntlich schon seit Jahren sowohl die Stadtpolitik als auch Bürgerinitiativen. Auf der Fläche ist ein „Landschaftspark“ geplant. Das in der Vergangenheit präsentierte Grundkonzept von der Stadt und den ÖBB sah eine terrassenartige Umsetzung vor. „Hochhäuser, Parkgaragen und ein Logistikzentrum sollen mit einem Rasendach behübscht werden. Eine natürliche Parkfläche sieht anders aus“, so Haroun Moalla, Bezirksvertreter-Stellvertreter (Grüne) im 15. Bezirk. Angesicht der Pläne fürchtet die Opposition zudem eine Beeinträchtigung der Kaltluftschneise: „Zu hohe Gebäude drohen die Versorgung der Stadt mit kühler Luft aus dem Wienerwald zu kappen“, sagt Kilian Stark, Grüner Stadtplanungssprecher. Gefordert wird deshalb eine genaue Vermessung des Kaltluftstroms in die Innenstadt. Ein entsprechender Antrag im Gemeinderat wird folgen.

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