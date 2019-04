Das sind die coolen, neuen Bars im Ersten

Roberto Pavlovic-Hariwijadi hat es wieder geschafft.

Vor fünf Jahren hat der vormalige Loosbar-Mitarbeiter das erste Mal den Sprung gewagt und am Bauernmarkt 11 in der Wiener Innenstadt sein eigenes Lokal eröffnet. Die Roberto American Bar, ein in schwarz gehaltenes, edles Lokal, das so gut besucht war, dass es sich in kürzester Zeit von einem Ein-Personen-Betrieb in ein 22 Mitarbeiter starkes Unternehmen wandelte.