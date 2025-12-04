Das große Ringen um die Zufahrtsbeschränkung in der Innenstadt

Der große österreichische Autofahrerclub ÖAMTC steigt für seine Mitglieder auf die Barrikaden – aktuell geht es um die Novelle der Straßenverkehrsordnung, mit der ab Mai kommenden Jahres kameraüberwachte Zufahrtsbeschränkungen in den Innenstädten ermöglicht werden sollen.

Eine Maßnahme, die seit Jahren umkämpft ist und nun von der Bundesregierung auf den Weg gebracht werden soll.

Jurist äußert Bedenken

Unterstützung holte sich der Club von Christian Piska vom Institut für Staats- und Verwaltungsrecht der Uni Wien. Seiner Ansicht nach stehen diese Pläne im Widerspruch „zur Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofs (VfGH) und auch zur Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs.“

Eine vorherige VfGH-Entscheidung über Abschnittskontrollen (Section Control) habe ähnliche Kontrolltechniken bereits untersagt. Nur in gefährlichen Streckenabschnitten, also Tunneln oder Baustellen, seien solche Kameraaufnahmen zulässig.

„Bei einer Verkehrsberuhigungsmaßnahme haben wir eine solche besondere Gefahrensituation nicht“, argumentiert der Rechtsexperte. Darüber hinaus ortete Piska darin einen Fall von „Vorratsdatenspeicherung“, weil Daten von Menschen gesammelt würden, „die kein Delikt begangen“ hätten.

Breite Zustimmung für Kameras

Dem treten in seltener Einigkeit SPÖ-Verkehrsstadträtin Ulli Sima, ÖVP-Bezirksvorsteher Markus Figl und der Präsident der Wirtschaftskammer Wien, Walter Ruck, entschieden entgegen.