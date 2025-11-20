Selbsthilfe Darmkrebs: Benefiz-Matinee mit Maria Köstlinger und Jürgen Maurer

Die Veranstaltung beginnt mit einem Sektempfang von 10:30 bis 11:00 Uhr und bietet anschließend ein informatives Programm. Nach den Begrüßungsworten der Präsidentin der Selbsthilfe Darmkrebs, Helga Thurnher , sowie von Heinz Ludwig , Mitbegründer und langjähriger Unterstützer der Organisation, erwartet die Gäste eine Lesung.

Die österreichischen Schauspieler Maria Köstlinger und Juergen Maurer präsentieren ihre Lesung unter dem Titel „Schrille Nacht, eilige Nacht“. Darin widmen sie sich der weniger besinnlichen Seiten der Adventszeit und sprechen von einem "Reality Check". Dabei kommen Texte von unter anderem Christine Nöstlinger, Ephraim Kishon, Trude Marzik und Karlheinz Waggerl. Die Künstler:innen unterstützen die Veranstaltung unentgeltlich, sodass der gesamte Reinerlös der Selbsthilfe Darmkrebs zugutekommt.

Im Anschluss an die Lesung wird ab etwa 13:00 Uhr ein Sonntagsbrunch serviert. Für Besucherinnen und Besucher besteht die Möglichkeit, sowohl Tickets für die Lesung allein als auch Kombi-Tickets inklusive Brunch zu erwerben. Ein Brunchplatz kostet 95 Euro, die Lesung allein 50 Euro; ganze Tische für Gruppen bis zu zehn Personen können reserviert werden.