Diagnose Darmkrebs: Mit Humor gegen das Tabu

Darmkrebs galt lange als Erkrankung des Alters. Doch internationale Studien zeigen seit einigen Jahren einen deutlichen Anstieg der Fälle bei Menschen unter 50. Besonders betroffen sind die Jahrgänge ab 1990: Ihr Risiko für Darmkrebs ist doppelt so hoch wie das der Babyboomer, beim Mastdarmkrebs sogar vierfach erhöht. In einigen Altersgruppen unter 40 steigen die Fallzahlen jährlich um bis zu acht Prozent.

Ursachen Die Gründe sind vielfältig. Neben bekannten Risikofaktoren wie Übergewicht, Bewegungsmangel und ungesunder Ernährung rücken auch neue Ursachen in den Fokus – etwa das Bakterientoxin Colibactin, das vermutlich bei jüngeren Betroffenen DNA-Schäden auslöst.

Eine Studie der Medizinischen Universität Wien zeigt: Die Entwicklung ist auch in Österreich angekommen – allerdings vor allem bei Männern unter 50. Zwischen 2008 und 2018 stieg ihr Anteil an den Diagnosen von vier auf über fünf Prozent. Bei Frauen derselben Altersgruppe wurde keine vergleichbare Zunahme festgestellt. Gleichzeitig gingen die Zahlen bei über 55-Jährigen zurück. Als Grund dafür gilt laut MedUni Wien die steigende Inanspruchnahme von regelmäßigen Vorsorgeuntersuchungen.

Das Alter für die kostenfreie Vorsorgekoloskopie wird daher im Oktober von 50 auf 45 Jahre herabgesetzt. Rechtzeitig erkannt, seien die Heilungschancen bei Darmkrebs laut Fachleuten sehr gut.