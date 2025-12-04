Dampfende Kanaldeckel sorgen für Aufsehen auf Wiens Straßen

Man kennt es vor allem aus amerikanischen Filmen und TV-Shows: Überall auf den Straßen qualmt und dampft es aus den Gullys, der Nebel sorgt für eine ganz besondere Atmosphäre auf den nächtlichen Straßen. Für Manhattan sind solche Szenen fast schon ikonisch. Hollywood-Flair liegt seit nunmehr einigen Tagen sprichwörtlich auch über Wien: Es „raucht“ auf den Straßen und das nicht wenig. Für Aufsehen sorgt das vor allem auf der Mariahilfer Straße.

Passanten bleiben stehen, filmen und fotografieren sich im Nebel. Manche nutzen die cinematische Kulisse für ihren persönlichen Marilyn Monroe-Moment. Nachgespielt wird die berühmte Szene, in der sie über einem U-Bahn-Lüftungsgitter steht und ihr Rock hochweht. "Mahü will Brooklyn spielen" Auch auf den sozialen Medien verbreiten sich die ungewöhnlichen Bilder, ironisch untermalt mit den Worten: „Wien will New York sein“ oder „Mahü will Brooklyn spielen“. Gleichzeitig wird in den Kommentaren über die Ursache gerätselt, viele beobachten das Phänomen zum ersten Mal.

Der Nebel hat gleich mehrere Gründe und tritt in diesem Jahr nicht nur gefühlt, sondern tatsächlich besonders stark auf, wie eine Anfrage bei den Wiener Netzen zeigt. Je kälter, desto stärkere Dampfbildung Der "Rauch" an sich ist einfach erklärt: Es handelt sich um Wasserdampf, der entsteht, wenn feuchte, warme Luft aus dem Kanalsystem an die kalte Außenluft gelangt. Im Kanal herrschen meist Temperaturen zwischen etwa 10 und 20 Grad, da ständig warmes Abwasser aus Haushalten (Duschen, Waschmaschinen, Küchen, etc.) einfließt. Wenn diese feuchte Luft durch die Gitteröffnungen entweicht und auf kalte Winterluft trifft, kondensiert der Wasserdampf – ähnlich wie bei Atemwolken im Winter. Sichtbar wird der Effekt vor allem bei Temperaturen unter 10 Grad. Je kälter die Luft, desto stärker.

Zwei weitere Faktoren: Im Boden verlaufen zahlreiche Leitungen, so auch für die Fernwärme. "Man sagt scherzhaft, es gibt in Wien keinen Quadratmeter, wo man nicht auf der Leitung steht“, sagt Pressesprecher Christian Call. Schäden durch viele Baustellen im Sommer Gleichzeitig gibt es im Sommer viele Baustellen, wobei es zu Schäden an Leitungen kommen kann. Bemerkt werden die jedoch erst bei Beginn in der Heizperiode. Nicht nur wird im Winter mehr Wärme benötigt, auch da Wasser ist gut doppelt so heiß: Während im Sommer das Wasser mit einer Temperatur zwischen 80 und 100 Grad durch die Leitungen fließt, sind es im Winter zwischen 140 und 160 Grad.

