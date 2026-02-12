Konkurrenz für Ferhat: Wiener Ofen-Döner wird zum TikTok-Hit

Was "Dahab Döner" auf der Schönbrunner Straße 149 in Margareten so besonders macht, erkennt man nicht von außen. Dafür müssen Gäste schon über die plakativen Speisenfotos (und Plastikblumen) hinwegsehen und hinter die Theke spähen. Dort drehen sich die Dönerspieße vor rot glühenden Kohlen, züngelnde Flammen grillen das geschichtete Rindersteak langsam knusprig (das Menü verspricht 100 Prozent Kalbfleisch aus Österreich). Das Brot kommt erst auf Bestellung in den Steinofen und frisch gebacken und heiß wieder heraus.

Den klassischen Steak Kebab gibt es für sehr faire 7,50 Euro, die meiste Kundschaft kommt aber für etwas Spezielleres: den Ofen-Döner für 9,50 Euro. Steakfleisch mit scharf und Honig-Senfsoße Der Ofen-Döner ist eine Kreation von Hesham, dem breitschultrigen Dönerkoch mit gutmütigem Lächeln und ergrautem Bart. Das Lokal betreibt er seit rund 1,5 Jahren gemeinsam mit seiner Frau, die den Überblick über die Bestellungen behält. Die Tochter hat für das Lokal im September Kanäle auf den sozialen Medien gestartet. Hesham dürfte vor allem die jüngere Kundschaft als den "Papa" von den TikTok-Videos seiner Tochter kennen, die Millionenklicks verzeichnen und "Dahab Döner" erst so richtig bekannt gemacht haben. Und den Ofen-Döner, der für manche gar der beste Döner Wiens ist. Ein Titel, den bekanntlich Ferhat für sich beansprucht.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Verena Richter Ofen-Döner lautet bei "Dahab Döner" jede zweite Bestellung. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Verena Richter Hesham führt das Lokal gemeinsam mit seiner Frau, die Tochter betreibt den Social Media Account. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Verena Richter Dahab Döner in der Schönbrunner Straße 149 im 5. Bezirk. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Verena Richter Die Dönerspieße werden nicht elektrisch, sondern durch heiße Kohle gegrillt.