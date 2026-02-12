Konkurrenz für Ferhat: Wiener Ofen-Döner wird zum TikTok-Hit
Was "Dahab Döner" auf der Schönbrunner Straße 149 in Margareten so besonders macht, erkennt man nicht von außen. Dafür müssen Gäste schon über die plakativen Speisenfotos (und Plastikblumen) hinwegsehen und hinter die Theke spähen.
Dort drehen sich die Dönerspieße vor rot glühenden Kohlen, züngelnde Flammen grillen das geschichtete Rindersteak langsam knusprig (das Menü verspricht 100 Prozent Kalbfleisch aus Österreich). Das Brot kommt erst auf Bestellung in den Steinofen und frisch gebacken und heiß wieder heraus.
Den klassischen Steak Kebab gibt es für sehr faire 7,50 Euro, die meiste Kundschaft kommt aber für etwas Spezielleres: den Ofen-Döner für 9,50 Euro.
Steakfleisch mit scharf und Honig-Senfsoße
Der Ofen-Döner ist eine Kreation von Hesham, dem breitschultrigen Dönerkoch mit gutmütigem Lächeln und ergrautem Bart. Das Lokal betreibt er seit rund 1,5 Jahren gemeinsam mit seiner Frau, die den Überblick über die Bestellungen behält. Die Tochter hat für das Lokal im September Kanäle auf den sozialen Medien gestartet.
Hesham dürfte vor allem die jüngere Kundschaft als den "Papa" von den TikTok-Videos seiner Tochter kennen, die Millionenklicks verzeichnen und "Dahab Döner" erst so richtig bekannt gemacht haben.
Und den Ofen-Döner, der für manche gar der beste Döner Wiens ist. Ein Titel, den bekanntlich Ferhat für sich beansprucht.
Ofen-Döner lautet bei "Dahab Döner" jede zweite Bestellung.
Hesham führt das Lokal gemeinsam mit seiner Frau, die Tochter betreibt den Social Media Account.
Dahab Döner in der Schönbrunner Straße 149 im 5. Bezirk.
Die Dönerspieße werden nicht elektrisch, sondern durch heiße Kohle gegrillt.
Für den Spezial-Döner kommt geriebener Mozzarella in den hausgemachten Teig: Zuklappen, mit Sesam bestreuen und im Steinofen backen. Gut gebräunt und noch dampfend wird das Brot aufgeschnitten, zum zerlassenen Käse gesellt sich "mit allem" das saftige Steakfleisch (wahlweise auch Huhn oder gemischt) und eine Honig-Senfsoße, am besten in Kombination "mit scharf".
Zweiter Standort eröffnet mit Spezialangebot
Mit dem Ofen-Döner vom Kohlegrill und frischgebackenen Brot aus dem Holzofen will sich Hesham, der 30 Jahre als Pizzabäcker tätig war, von anderen Kebab-Läden absetzten - und das gelingt. Angestanden wird dafür schon ab dem frühen Mittag, die Eingangstür geht vor lauter Kundschaft nicht mehr zu und auch die Tische sind voll belegt.
Und weil die Nachfrage so groß ist, eröffnet man am Freitag einen zweiten Standort in der Rußbergstraße 9 in Floridsdorf. Zur Feier gibt es am neuen Standort zu jedem Döner einen zweiten gratis dazu und das den ganzen Tag.
