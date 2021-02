Coronavirus: Polizei ging gegen Jugendtreffen in der Stadt vor

Eine große Anzahl von Personengruppen in der Wiener Innenstadt hat in den vergangenen Wochen verstärkt die Aufmerksamkeit der Polizei erregt. In den Abendstunden haben sich an einigen Tagen vermehrt größere Gruppen versammelt. Offensichtlich verabredeten sich die zumeist Jugendlichen über soziale Netzwerke, berichtete die Polizei am Sonntag. Bei Schwerpunkkontrollen hagelte es nun Anzeigen großteils wegen Verstößen gegen die Covid-Maßnahmen.

Bei der Aktion scharf an zwei Tagen nahm die Polizei größere Personengruppen im Bereich des Stephansplatzes genauer unter die Lupe. Es wurden insgesamt 382 Identitätsfeststellungen durchgeführt, 117 Anzeigen erstattet und sieben Organmandate eingehoben. Eine Person wurde nach dem Verwaltungsstrafgesetz festgenommen.