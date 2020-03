Coronavirus: Auch günstiger Verlauf bringt Wiens Spitäler an Grenzen

Zum Vergleich: Derzeit gibt es in Wien rund 10.000 Krankenhausbetten, wie es am Donnerstag in einer Aussendung der Technischen Universität ( TU) Wien heißt. Niki Popper und Kollegen von der TU und dem von TU-Forschern gegründeten Modellierungs- und Simulations-Unternehmens dwh haben mit ihrem auf der Nachbildung des tatsächlichen Verhaltens von Personen basierenden Simulationsmodell nun die potenzielle Entwicklung in Wien abgeschätzt.

Unter der Grundannahme der sehr hohen Durchseuchung von 60 bis 70 Prozent über den gesamten Verlauf der Corona-Epidemie hinweg, würde die Kapazitätsgrenze der Spitäler recht rasch erreicht, wenn die Maßnahmen zur Eindämmung der Mensch-zu-Mensch-Kontakte nicht fruchten.

Die gute Nachricht jedoch: Schon die Reduktion der sozialen Kontakte um 25 Prozent verringerte in Rahmen des Modells die Anzahl der zusätzlich benötigten Betten am Epidemie-Höhepunkt stark auf rund 6.400.