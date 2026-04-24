Seiler: Verfahren nach Gewaltvorwürfen mit Diversion beendet

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„Hallo Welt, laung is her und vü is passiert. Ned nur do draussen, auch in mir.“ – mit diesen Worten beginnt Christopher Seiler am Freitag seine Stellungnahme auf Instagram. Darin erklärt der Austropop-Musiker, dass die gegen ihn erhobenen Gewaltvorwürfe rechtlich mit einer Diversion beendet wurden. Demnach sei die „juristische Aufarbeitung von allen Seiten“ abgeschlossen worden. Eine Diversion bedeutet, dass ein Verfahren ohne Schuldspruch endet – meist unter Auflagen wie einer Form der Wiedergutmachung. Konkrete Details zu den Vorwürfen oder zu den vereinbarten Maßnahmen nannte Seiler nicht.

Worte an Betroffene In seiner Stellungnahme äußerte sich der Musiker auch zur Anzeige. An die Betroffene richtete er klare Worte: „Ich wünsche der Geschädigten nur das Beste. Sie hat mit ihrer Anzeige absolut richtig gehandelt und dadurch Grenzen klar aufgezeigt.“ Gleichzeitig betonte er, dass jede Form von Gewalt inakzeptabel sei: „Wurscht, wie ma beinaund is. Punkt aus.“

Am Anfang der Reise Seiler erklärte, er habe im Zuge des Verfahrens die Möglichkeit zur Wiedergutmachung erhalten und diese auch genutzt. Für ihn sei das ein zentraler Schritt gewesen. Zugleich deutete er an, die vergangenen Monate als persönlichen Einschnitt zu sehen.