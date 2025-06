Caravaning in Hütteldorf: Was auf dem sanierten Campingplatz in Wien-West los ist

Das weitläufige Grundstück Hüttelbergstraße 80 ist bis heute im Besitz der Stadt Wien. Es wurde im Lauf der Jahrzehnte für verschiedene Zwecke genützt, wie Kay Fröhlich vom Verkehrsbüro herausgefunden hat.



Nach dem Ersten Weltkrieg wird hier sechs Jahre lang eine Erholungsstätte der Kinderfreunde betrieben. In der Zweiten Republik ist zunächst eine Pflichtschule der Gemeinde Wien (mit zwei Klassenzimmern) und dann eine städtische Tageserholungsstätte in Betrieb.

Im Jahr 1967 werden für den Wiener Verkehrsverein an der Hüttelbergstraße, die von der Linzer Straße an der Fuchs-Villa vorbei hinauf zur Höhenstraße führt, eine Handvoll Kabanen gebaut. Daneben gibt es eine eigene Zeltwiese, noch ohne Stellplätze, dafür ab 1968 mit eigenem Verkaufskiosk samt Espresso (veralteter Begriff für ein kleines Kaffeehaus).

Im Jahr 1971 taucht in den Unterlagen von Kay Fröhlich zum ersten Mal der Name „Campingplatz Wien West II“ auf. Schon damals lockt er Städtetouristen an.



Im Dezember 1984 wird die Wigast GaststättenbetriebsgesmbH. Pächter des stadteigenen Grundstücks. 2003 wird die Wigast und deren Pacht von der Verkehrsbüro AG übernommen. Zwanzig Jahre später, im Oktober 2023, wird der Campingplatz für vierzehn Monate lang gesperrt. Die Neugestaltung kostet laut Kay Fröhlich fünf Millionen Euro. Sie beinhaltet unter anderem auch Maßnahmen zum Klimaschutz sowie den Bau von fünf sogenannten „Tiny Houses“. Das sind Mini-Holzhäuser mit Bad, WC, einem Zimmer und Küche.

Heute werden beide Wiener Campingplätze vom Verkehrsbüro betrieben. Der zweite Campingplatz (mit 180 Stellplätzen um ein Drittel größer) befindet sich am anderen Ende der Stadt, nahe der Donauinsel in der Donaustadt. Er lockt ein jüngeres Publikum an, vor allem Radfahrer, die auf dem Donauradweg in Wien Station machen.