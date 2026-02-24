Weltfrauentag: Das Café Landtmann wird wieder zur Stadtfrau

Nachdem sich das traditionelle Kaffeehaus Landtmann bereits im letzten Jahr in "Stadtfrau" umbenannt hat, geht man heuer noch einen Schritt weiter: Anlässlich des Weltfrauentags am 8. März veranstaltet das Café über mehrere Tage hinweg einen Pop-up Markt, Diskussionsrunden, Events und Workshops. Widmen will man sich von 2. bis 8. März dem Thema Gleichstellung daher nicht nur dem Namen nach. "Das Café war immer schon ein Platz für Gespräche, Ideen und Debatten. Mit dem Programm zum Weltfrauentag öffnen wir das Café dafür noch mehr als sonst", sagt Geschäftsführerin Anita Querfeld.

Behandelt werden in diesem Jahr erstmals mehrere Themen, darunter Frauengesundheit oder der Umgang mit Schönheitsidealen. Über die Vereinbarkeit von Familie und Beruf spricht am 4. März Unternehmerin Isabel Zinnagl, die unter anderem den Podcast "Negroni Nights" mit ihrem Mann betreibt. Elternschaft ehrlich darstellen und Verantwortung gerecht teilen Sie plädiert dafür, Elternschaft ehrlich und realistisch dazustellen sowie Verantwortung zwischen den Partnern gerecht aufzuteilen, um Mütter zu entlasten: "Es kann wunderschön sein, aber auch einsam. Plötzlich werden ganz viele Erwartungen an dich gestellt. Ich war immer sehr selbstbestimmt und auf einmal verschiebt sich alles." Am Dienstag, 3. März, findet von 10 bis 19 Uhr ein Pop-up Markt im Wintergarten des Cafés statt. Präsentiert wird eine kuratierte Auswahl an von Frauen geführten Marken, kreativen Produkten und Unternehmerinnen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Barbara Wirl Bei der Aktionswoche widmen sich Unternehmerinnen und Expertinnen mehreren Themen.