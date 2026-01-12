Aus für 'Dreh & Drink'? Buschenschank am Bisamberg kämpft um Quadratmeter

512 Unterschriften hat die Petition zum „Erhalt des beliebten Buschenschanks Dreh & Drink“ am Bisamberg gesammelt. Diese Woche wurde das Anliegen im Petitionsausschuss behandelt. Konkret geht es darum, den – derzeit illegalen – Ausschank der Wiener Weinbauern Brigitte und Michael Svec zu legalisieren. Svec darf als Weinbauer in seinen Weingärten Gäste verköstigen. Allerdings nur in einer gewissen Größe und Ausprägung. Daran hat er sich – um Gäste besser bewirten zu können – nicht gehalten und den Buschenschank mit kleiner Küche erweitert. 22 Quadratmeter misst das Areal, um das es geht und für das Svec die entsprechende Widmung brauchen würde.

Stadt gegen Widmung Derzeit gibt es einen Abrissbescheid für die Zubauten. Seit Jahren bezahlt Svec Strafen, weil er der Aufforderung nicht nachkommt. Einmal 5.000 Euro, einmal rund 3.000 Euro, auf die Strafe für das Jahr 2025 wartet er noch – wobei er darauf hofft, dass durch die Petition auch die Strafe betreffend Aufschub gewährt wird. Die Petition hat Harald Kosobud eingebracht, er legte dar, dass die Petition nicht nur den konkreten Betrieb, sondern auch die generelle Diskrepanz zwischen Buschenschankverordnung und Flächenwidmung sowie Naturschutzgesetz betreffe. SPÖ-Stadträtin Ulli Sima – zuständig für Stadtentwicklung – spricht sich explizit gegen die Widmung aus: „Eine großflächige Aufweitung der Ermöglichung von Buschenschanken am Bisamberg wird nicht empfohlen, weil dies auch zu einer vermehrten Verhüttelung führen könnte.“ Eine Widmung nur für „Dreh & Drink“ wäre eine Ungleichbehandlung.

Die Petition Flächenwidmung

Mit der Petition wird gefordert, den Betrieb von Michael und Birgit Svec am Bisamberg zu legalisieren. 512 Personen, viele davon Stammgäste, haben die Petition unterschrieben.