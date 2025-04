Bursche ohne Führerschein baute in Wien Unfall mit vier Verletzten

Ein 17-Jähriger ohne Führerschein hat Mittwochfrüh in Wien-Floridsdorf einen Autounfall mit vier Verletzten verursacht. Nur der Unglückslenker musste nicht ins Spital gebracht werden, berichtete die Polizei. Seine drei Mitfahrer - ein 14- und ein 17-Jähriger sowie eine 18-Jährige - kamen ebenso weniger glimpflich davon wie die 39-jährige Lenkerin in dem anderen Pkw, mit dem es zu dem Zusammenstoß gekommen war. Die Autos krachten gegen einen Baum und gegen eine Hausmauer.

Vorrang missachtet

Der Unfall passierte um 4.30 Uhr an der Kreuzung der Jedleseer Straße mit der Pichelwangergasse. Der 17-Jährige missachtete den Vorrang der 39-jährigen Lenkerin und es kam zum Zusammenprall. Die 39-Jährige erlitt laut Polizei einen Unterarmbruch und klagte zudem über Schmerzen am Brustkorb. Die 18-Jährige musste in den Schockraum eines Krankenhauses gebracht werden, sagte Corina Had, Sprecherin der Wiener Berufsrettung, die mit acht Teams im Einsatz war.