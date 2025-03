Burgstaller k.o. geschlagen: Rapid-Stürmer hatte 1,68 Promille

Es war ein fataler Faustschlag, der Rapid-Stürmer Guido Burgstaller am 14. Dezember des Vorjahres nach einer - wie sich nun heraus gestellt hat - feuchtfröhlichen Partynacht im Wiener Volksgarten ausknockte. Jener 23-Jährige, der dem 35-jährigen Fußballprofi den Schlag versetzte, muss sich am Donnerstag am Landesgericht für Strafsachen wegen schwerer Körperverletzung verantworten.

Wie jetzt bekannt wurde, war Burgstaller zum Zeitpunkt der Attacke volltrunken. Wie aus Gerichtsunterlagen hervor geht, hatte der Sportler bei dem Zwischenfall 1,68 Promille. Das ist deshalb von Bedeutung, da er laut Gutachten derart schwere Körperverletzungen davon trug, weil er beim Sturz keinerlei Abwehrreaktionen zeigte bzw. keine Schutzhaltung einnahm. Er fiel, ohne sich abzustützen, heißt es in den Unterlagen.