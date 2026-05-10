Kleines Wohnhaus brannte in Wien-Donaustadt völlig aus

Ein Brand in einem kleinen Wohnhaus in Wien-Donaustadt hat die Berufsfeuerwehr in der Nacht auf Sonntag gefordert.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte in der Gartenheimstraße stand ein Großteil des Gebäudes in Flammen und Feuerschein und Rauch waren von weitem sichtbar, teilte Feuerwehrsprecher Lukas Schauer auf APA-Anfrage mit.

Bewohner konnten sich retten

Der Brand drohte auf andere Häuser überzugreifen, wurde aber schließlich mit vier Löschleitungen rund eine Stunde lang erfolgreich bekämpft.

Eine Person hatte die eintreffenden Feuerwehrleute informiert, dass sich niemand mehr im Haus befindet. Es gab keine Verletzten.