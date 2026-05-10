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Wien

Kleines Wohnhaus brannte in Wien-Donaustadt völlig aus

Ein Bungalow stand in der Gartenheimstraße in Vollbrand. Die Bewohner konnten sich alle in Sicherheit bringen.
10.05.2026, 14:42

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Feuerwehrleute bekämpfen in der Nacht einen Großbrand in einem brennenden Wohnhaus.

Ein Brand in einem kleinen Wohnhaus in Wien-Donaustadt hat die Berufsfeuerwehr in der Nacht auf Sonntag gefordert.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte in der Gartenheimstraße stand ein Großteil des Gebäudes in Flammen und Feuerschein und Rauch waren von weitem sichtbar, teilte Feuerwehrsprecher Lukas Schauer auf APA-Anfrage mit. 

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Bewohner konnten sich retten

Der Brand drohte auf andere Häuser überzugreifen, wurde aber schließlich mit vier Löschleitungen rund eine Stunde lang erfolgreich bekämpft.

Eine Person hatte die eintreffenden Feuerwehrleute informiert, dass sich niemand mehr im Haus befindet. Es gab keine Verletzten.

Wien Donaustadt Blaulicht
Agenturen, sta  | 

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