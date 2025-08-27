Wiener Petitionen: Bürgerbeteiligung zum Krenreiben

Den Khleslplatz kannten bis vor Kurzem wohl nicht allzu viele Wiener. Die schmucke Piazza in Altmannsdorf liegt doch etwas abseits vom „Schuss“ – dabei nimmt seine jüngere Geschichte nun einen zentralen Platz im kommunalpolitischen Geschehen ein. Denn die umstrittene Umwidmung des historischen Areals zeigte deutlich auf, was die Stadtregierung eigentlich von aktiver Bürgerbeteiligung hält. Nämlich nichts.

Unmittelbar bevor im Juni die Anrainer gehört wurden, die in kurzer Zeit via Petition mehr als 1.000 Unterschriften gesammelt hatten, wurde schon die Widmung beschlossen. Und zwar Husch-Pfusch, wie sich nun herausstellt, weil dabei ein Formalfehler begangen wurde. Doch statt jetzt die Zeit zu nützen und das umstrittene Vorhaben zu überdenken, wird einfach Altes neu beschlossen. Zugleich richtet man den betroffenen Bürgern öffentlich aus, man habe ihre „Wünsche und Anregungen“ eh schon berücksichtigt. Autsch.