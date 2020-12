Brigittenau: Messerstreit zweier Seriendiebe

Die Berufsrettung Wien brachte den Mann in ein Krankenhaus, der jüngere wurde festgenommen und einem Alkotest unterzogen. Dieser ergab 1,56 Promille. In der Wohnung fanden die Beamten zwei blutverschmierte Messer - vermutlich die Tatwaffen - und in Rucksäcken und Taschen original verpackte Rasierklingen im vierstelligen Bereich sowie eine größere Anzahl an hochpreisigen Flaschen Spirituosen, alles offenbar gestohlen.

Verhnjak zufolge waren die Getränke nicht zum Eigengebrauch bestimmt, sondern sollten vor Silvester verkauft werden. So wurde auch der 47-Jährige mittelschwer Verletzte nach der Erstversorgung im Spital festgenommen.