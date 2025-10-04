Brigittenau: Alkolenker sperrte sich nach Flucht in Auto ein

Beamte des Stadtpolizeikommandos Brigittenau ist Freitagabend ein Kleintransporter ins Auge gestochen. Der Lenker des Fahrzeuges fuhr mehrmals schneller als erlaubt , hielt kaum Abstand zu den vor ihm fahrenden Autos und nötigte andere Verkehrsteilnehmer zum abrupten Abbremsen, heißt es von der Polizei am Samstag.

Im Bereich der Oberen Donaustraße wollten die Beamten den Mann stoppen. Doch statt anzuhalten, beschleunigte der 38-jährige Slowake sein Fahrzeug. Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf. Auf seiner Flucht verstieß der Kleintransporterfahrer erneut mehrfach gegen das Tempolimit.

Sperrte sich in Fahrzeug ein

In der Staudingergasse gelang es den Beamten schließlich das Fahrzeug anzuhalten. Der Slowake weigerte sich aber, aus dem Auto zu kommen und sperre sich darin ein. Einem Polzisten gelang es aber, die Fahrertüre über das offenstehende Fenster zu öffnen, was der Mann zu verhindern versuchte.