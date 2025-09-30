Alkoholisierte Wienerin (20) attackierte Polizisten im 16. Bezirk

In der Nacht zum Montag kam es im 16. Wiener Gemeindebezirk zu einem Polizeieinsatz, bei dem eine 20-jährige Österreicherin festgenommen wurde. Zeugen hatten gegen 00:45 Uhr die Polizei alarmiert, nachdem sie einen lautstarken Streit zwischen einem Pärchen auf offener Straße in der Wichtelgasse beobachtet hatten.

Beim Eintreffen der Beamten soll sich die junge Frau äußerst aggressiv verhalten haben. Die 20-Jährige soll zunächst versucht haben, sich der polizeilichen Kontrolle zu entziehen, indem sie in Richtung Degengasse davonlief.

Deeskalationsversuch gescheitert Laut Polizeibericht konnten die Beamten die Frau im Bereich der Wichtelgasse erneut anhalten. Trotz Bemühungen, die Situation zu beruhigen, soll die 20-Jährige die Polizisten verbal beleidigt haben. Die Situation eskalierte weiter, als die Verdächtige mutmaßlich versuchte, auf die Beamten einzuschlagen. Eine Festnahme sei daraufhin nur mit Anwendung von Körperkraft möglich gewesen. Auch während der Festnahme soll die Frau weiterhin Widerstand geleistet haben, indem sie die Beamten schlug, trat und anspuckte.