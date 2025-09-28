Autounfall bei illegalem Tuningtreffen: Polizei musste Schaulustige abhalten

Blaulicht übt auf Schaulustige immer eine gewisse Anziehungskraft aus, das ist bekannt. Ist das Auto mit dem Blaulicht auf dem Dach aber selbst in einen Unfall verwickelt, scheint das noch mehr Menschen zu interessieren. Zumindest wenn man das nach den Szenen beurteilt, die sich in der Nacht auf Sonntag in der Heiligenstädter Straße abspielten haben.

Roadrunner-Szene Gegen 1 Uhr nachts wurde die Polizei zu einem illegalen Roadrunner-Szenetreffen alarmiert, das sich in der Nähe der dortigen BP Tankstelle - ein bekannter Szene-Treff - abspielte. Dort angekommen, so berichtet der Polizeisprecher, sei den Beamten ein Raser aufgefallen, der anschließend auch verfolgt wurde. Ein Pkw-Lenker, der zum gleichen Zeitpunkt von der Tankstelle auf die Straße habe fahren wollen, dürfte das herannahende Polizeiauto trotz Blaulicht und Folgetonhorn übersehen haben.

Vier Personen leicht verletzt Dabei ist es zu einem Unfall zwischen dem Streifenwagen und dem Mercedes des 19-Jährigen gekommen. Vier Personen, darunter der 19-jährige Lenker sowie drei Polizisten, seien leicht verletzt worden, berichtet der Pressesprecher. Die Autos dürften aber schwer beschädigt worden sein, wie auf mehreren Videos auf Social Media zu sehen ist.