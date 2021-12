Brand in der Wiener Zentrale der "Kronen Zeitung"

Am Mittwoch brach gegen Mittag aus vorerst ungeklärter Ursache ein Brand in der Zentrale der Kronen Zeitung in der Muthgasse in Wien-Döbling aus. Schon von Weitem waren dichte Rauchsäulen zu sehen, die sich jedoch bald verzogen.

Laut Krone-Angaben musste das Gebäude evakuiert werden, die Feuerwehr ist mit mehreren Einsatzfahrzeugen vor Ort. Verletzt wurde niemand.

Verpassen Sie keine Nachricht wie diese mit dem KURIER-Blaulicht-Newsletter: