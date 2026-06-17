Ein Stück Wiener Tradition: Der Bräunerhof ist zurück

„Wir verändern wenig, aber tun viel.“ Mit diesem Versprechen haben Peter Friese („ Zum Schwarzen Kameel “) und Christoph Plachutta den Bräunerhof in der Stallburggasse am Mittwoch wiedereröffnet.

Dort, wo Thomas Bernhard fast täglich gesessen ist, um sich über das Interieur und noch viel mehr zu ärgern, wurde mit großer Prominenz Eröffnung gefeiert: SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig servierte die erste Wiener Melange, Dompfarrer Toni Faber gab seinen Segen dazu, wie die Presse berichtete.

Ein Jahr Insolvenz

Der Bräunerhof war im Vorjahr insolvent geworden, die Gastrogrößen „Plachutta“ und „Schwarzes Kameel“ sprangen ein. Das Kaffeehaus, das unter Denkmalschutz steht, wurde mit Bedacht saniert.

Wir verändern wenig aber tun viel. Die Bänke werden gepolstert, das Holz gepflegt, die Lüster geputzt“, versichern die neuen Betreiber stolz, um zu ergänzen: „Die Eiernockerl bleiben, die Kacheln strahlen noch immer in gelb, die Zeitungen liegen weiterhin am Tisch. Was sich ändert, soll man nicht sehen – nur fühlen, wenn man eintritt.“