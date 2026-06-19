Neuer Bildungscampus statt Bahnhof

Auf dem Areal des ehemaligen Nordwestbahnhofes im 20. Bezirk soll ein neuer Bildungscampus entstehen. Die Einrichtung soll bis 2028 fertig sein und für rund 1.600 Kindern und Jugendlichen Platz bieten.

Dafür werden ein 12-gruppiger Kindergarten, eine Volks- und Mittelschule mit insgesamt 33 Klassen sowie acht sonderpädagogische Bildungsräume gebaut. Vorgesehen sind auch eine Musikschule und Kreativ- und Therapieräume. Der Campus soll sich auf 14.000 Quadratmeter erstrecken.

"Campus plus"

„Ich freue mich besonders, dass ein neuer Stadtteil von Beginn an die Bildungsinfrastruktur bekommt, die er braucht“, so Vizebürgermeisterin und Bildungsstadträtin Bettina Emmerling (Neos) beim Spatenstich vergangenen Freitag.