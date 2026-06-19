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Brigittenau

Neuer Bildungscampus statt Bahnhof

Bis 2028 soll die Bildungseinrichtung fertig sein.
Franziska Trautmann
19.06.2026, 16:27

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Rendering Bildungscampus

Auf dem Areal des ehemaligen Nordwestbahnhofes im 20. Bezirk soll ein neuer Bildungscampus entstehen. Die Einrichtung soll bis 2028 fertig sein und für rund 1.600 Kindern und Jugendlichen Platz bieten. 

Dafür werden ein 12-gruppiger Kindergarten, eine Volks- und Mittelschule mit insgesamt 33 Klassen sowie acht sonderpädagogische Bildungsräume gebaut. Vorgesehen sind auch eine Musikschule und Kreativ- und Therapieräume. Der Campus soll sich auf 14.000 Quadratmeter erstrecken.

"Campus plus"

„Ich freue mich besonders, dass ein neuer Stadtteil von Beginn an die Bildungsinfrastruktur bekommt, die er braucht“, so Vizebürgermeisterin und Bildungsstadträtin Bettina Emmerling (Neos) beim Spatenstich vergangenen Freitag. 

Längere Volksschule, neue Fächer: Bildungsminister plant Großreform

Der Bildungscampus wird im Rahmen des Bildungseinrichtungen-Neubauprogramms (BIENE) der Stadt Wien erbaut werden. Umgesetzt wird das Projekt nach dem Modell „Campus plus“: Kindergartengruppen und Schulklassen kommen in „Bildungsbereichen“, sogenannten BIBER, zusammen, vernetzen sich und verbringen den Tag gemeinsam. 

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